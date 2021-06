அழுகையும், சிரிப்பும்.. இதுதான் வித்தியாசம்.. தனித்து நிற்கும் தமிழ்நாடு.. மனசை உலுக்கிய 2 படங்கள்!

Chennai

சென்னை: ஆயிரம் வார்த்தைகள் கடத்த முடியாத உணர்வை, ஒரு புகைப்படம் கடத்தி விடும் என்பது ஊடகத் துறையில் அடிக்கடி பேசப்படும் வார்த்தை.

கழுகு குழந்தையை பார்க்கும் புகைப்படம் இதற்கு சம காலத்தின் மிகப்பெரிய உதாரணம்.

இணையதள சேவையை முடக்குவது ஜனநாயகத்திற்கு ஆபத்தானது.. ஜி 7 நாடுகள், இந்தியா வெளியிட்ட கூட்டறிக்கை

கழுகு ஒன்று கொடூரப் பசியுடன் தரையில் அமர்ந்திருக்கிறது. அதற்கு முன்னால் எலும்பும் தோலுமாக கிடக்கும் ஒரு சிறுமி. எப்போது வேண்டுமானாலும் அந்த சிறுமி இறந்ததும், தனது இரைக்காக அந்த சிறுமியை கழுகு தூக்கிச் செல்லலாம் நிலை. அந்த தருணத்தை புகைப்படமாக எடுத்தார், கெவின் கார்ட்டரால். இந்த படம் வெளியான பிறகுதான், போரினால் பாதிக்கப்பட்ட சூடானின் உண்மை நிலை உலகின் பல பகுதிகளுக்கும் சென்று சேர்ந்தது.

Two pictures going viral in social media, one is about smiling old woman from Tamil Nadu, another one is crying old man from Gurgaon.