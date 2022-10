‛‛தேசப்பற்று’’ .. வீரமரணமடைந்த கணவர்கள்.. ராணுவத்தில் இணைந்த 2 பெண்கள்.. சென்னையில் நடந்த நெகிழ்ச்சி

Chennai

oi-Nantha Kumar R

சென்னை: ராணுவத்தில் வீரமரணமடைந்த 2 பேரின் மனைவிகள் நாட்டுக்கு சேவையாற்றும் வகையில் ராணுவ பணியில் இணைந்துள்ளனர். சென்னையில் பயிற்சி முடித்த இவர்கள் தங்களின் கணவர்களின் பாணியில் ராணுவத்தில் சேவையாற்ற புறப்பட்டுள்ளது நெகிழ்ச்சியை ஏற்படுத்தி உள்ளது.

சென்னையில் உள்ள ஓடிஏ எனும் ராணுவ அதிகாரிகள் பயிற்சி அகாடமி உள்ளது. இங்கு ராணுவ பயிற்சிகள் வழங்கப்பட்டு வருகிறது.

இங்கு ஆண்டுதோறும் இந்தியா, வெளிநாடுகளை சேர்ந்தவர்கள் பயிற்சி முடித்து ராணுவ சேவையில் தங்களை இணைத்து கொண்டு வருகின்றனர்.

The wives of 2 martyrs have joined the army to serve the country. After completing their training in Chennai, both of them have left to serve in the army in the style of their husbands.