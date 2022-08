தமிழகத்தில் தேசியக்கொடி ஏற்ற 20 ஊராட்சி தலைவர்களுக்கு அனுமதியில்லை! திமுகவை குற்றம்சாட்டிய அண்ணாமலை

Chennai

சென்னை: தமிழகத்தில் சுதந்திர தினத்தையொட்டி பட்டியலினத்தைச் சேர்ந்த 20 ஊராட்சி தலைவர்களுக்கு தேசியக் கொடியை ஏற்ற அனுமதி மறுக்கப்பட்டுள்ளதாவும், 22 ஊராட்சிகளில், பட்டியலினத்தைச் சேர்ந்த ஊராட்சி தலைவர்களுக்கு அமர இருக்கை மறுக்கப்பட்டு தரையில் அமர்த்தப்பட உள்ளதாகவும் அண்ணாமலை கடுமையாக குற்றம்சாட்டி உள்ளார்.

இந்தியாவில் 75வது சுதந்திர தினம் வரும் திங்கட்கிழமை கொண்டாடப்பட உள்ளது. தமிழகம் உள்பட இந்தியா முழுவதும் சுதந்தி தினத்தை கோலாகலமாக கொண்டாட திட்டமிடப்பட்டுள்ளது. இதற்கான ஏற்பாடுகள் தீவிரமாக நடைபெற்று வருகின்றன.

சுதந்திர தினத்தையொட்டி ஒவ்வொரு ஊராட்சிகளிலும் அதன் தலைவர்கள் தேசியக்கொடியை ஏற்றி வைப்பார்கள். அதன்படி இந்த ஆண்டுகள் ஊராட்சிகளில் தேசியக்கொடி ஏற்றப்பட உள்ளது.

On the occasion of Independence Day in Tamil Nadu, Annamalai has strongly accused that 20 panchayat presidents belonging to Scheduled Tribes have been denied permission to hoist the national flag, and in 22 panchayats presidents belonging to Scheduled Tribes have been denied a seat and made to sit on the floor.