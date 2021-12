என்ன இது.. சென்னை நகரில் ஒரே மாதத்தில் 23 நாட்கள் மழை! தமிழ்நாடு வெதர்மேன் போஸ்ட்

Chennai

oi-Veerakumar

சென்னை: சென்னை நகரத்தில் நவம்பர் மாதம் 23 நாட்கள் மழை பெய்துள்ளது, என்று தமிழ்நாடு வெதர்மேன் பிரதீப் ஜான் தெரிவித்துள்ளார்.

இது மிகவும் அரிதான நிகழ்வு மற்றும் அதிகப்படியான மழை பதிவாகி இருக்கிறது என்று பிரதீப் ஜான் தெரிவித்துள்ளார்.

3 வேளாண் சட்டங்கள் ரத்து.. மசோதாவிற்கு ஒப்புதல் வழங்கினார் குடியரசு தலைவர்

தமிழகத்தில் வடகிழக்கு பருவமழை தீவிரம் அடைந்த காரணத்தால், கன்னியாகுமரி முதல் சென்னை வரை கடந்த சில வாரங்களாக தொடர்ந்து கனமழை கொட்டி வந்தது.

English summary

Tamil Nadu Weatherman Pradeep John latest post: 23 rainy days in Chennai City this November. One of the all time highest and the rains rarely gave break this monsoon to recover, says Tamil Nadu Weatherman Pradeep John.