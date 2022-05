அடேங்கப்பா..! புத்தாண்டு, லாக்டவுனுக்கு டஃப் கொடுத்த மே1.! 252 கோடிகளை கொட்டி கொடுத்த குடிகாரர்கள்!

Chennai

சென்னை: தமிழகத்தில் ஞாயிற்றுக்கிழமை இன்று தொழிலாளர் தினத்தையொட்டி டாஸ்மாக் கடைகளுக்கு விடுமுறை அளிக்கப்பட்ட நிலையில், புத்தாண்டு மற்றும் முழு ஊரடங்கு விற்பனையை விட நேற்று தமிழகத்தில் சுமார் 252 கோடி ரூபாய் அளவுக்கு மது விற்பனை நடைபெற்று உள்ளது.

மே 1 தொழிலாளர் தினமான இன்று உலகெங்கும் உள்ள தொழிலாளர் தோழர்கள் வழக்கமான உற்சாகத்துடன் தொழிலாளர் தினத்தை கொண்டாடி வருகின்றனர். இதன் காரணமாக தமிழகம் முழுவதும் டாஸ்மாக் கடைகளுக்கு விடுமுறை அளிக்கப்பட்டது

இதனால் தமிழகத்தில் உள்ள மதுக் கடைகள் அனைத்தும் மூடப்பட்டுள்ளன. இதேபோல அதனுடன் இணைந்து செயல்படும் பார்களும் மூடப்பட்டுள்ளன. இதன் காரணமாக நேற்று டாஸ்மாக் மதுக்கடைகளில் மது விற்பனை பல மடங்கு உயர்ந்துள்ளது.

In Tamil Nadu, Tasmac stores were given a holiday on Sunday to mark the Labor Day, with liquor sales in Tamilnadu hovering around Rs 252 crore yesterday, more than the New Year and full curfew.