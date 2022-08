உஷார்.. நெல்லை, குமரி, தென்காசி மாவட்டங்களுக்கு ரெட் அலர்ட்.. 3 நாட்களுக்கு கன மழை வெளுக்கும்

Chennai

oi-Jeyalakshmi C

சென்னை: தமிழகத்தில் 3 நாட்களுக்கு அதிகனமழை பெய்ய வாய்ப்பு உள்ளதாக சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் அறிவித்துள்ளது. கன்னியாகுமரி, திருநெல்வேலி மற்றும் தென்காசி மாவட்டங்களில் ஓரிரு இடங்களில் மிக கனமழை முதல் அதி கனமழையும் பெய்ய வாய்ப்பு உள்ளதாக சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் வெளியிட்டுள்ள அறிவிப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

தமிழகத்தில் பல மாவட்டங்களில் தென்மேற்குப் பருவமழை தீவிரமடைந்துள்ளது. கடந்த ஒரு மாவட்டங்களாகவே மேற்குத் தொடர்ச்சி மலையோர மாவட்டங்களிலும் தென் மாவட்டங்களிலும் மழை தீவிரமடைந்துள்ளது.

கடந்த 24 மணி நேரத்தில் மதுரை மாவட்டம் உசிலம்பட்டியில் 23 செமீ மழை பதிவாகியுள்ளது. சிவகங்கை மாவட்டம் திருப்புவனத்தில் 12 செமீ மழை பதிவாகியுள்ளது. குப்பணம்பட்டியில் 10 செமீ மழை பதிவாகியுள்ளது. திண்டுக்கல், சித்தம்பட்டியில் 8 செமீ மழை பதிவாகியுள்ளது. வீரபாண்டி, பெருந்துரை, வைகை அணை, நீலகிரியில் 7 செமீ மழை பதிவாகியுள்ளது. மதுரை தெற்கு, திருமங்கலம், பொன்மலை, பெருஞ்சாணி அணை, களியல் பகுதிகளில் தலா 5 செமீ மழை பதிவாகியுள்ளது.

