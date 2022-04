"வாரிசு அரசியல்.." துரை வைகோவை எதிர்த்த.. மதிமுக 3 மாவட்ட செயலாளர்கள் சஸ்பெண்ட்.. வைகோ அதிரடி

Chennai

oi-Rajkumar R

சென்னை : கடந்த நில நாட்களுக்கு முன்னர் மதிமுகவை கலைத்துவிட்டு திமுகவுடன் இணைத்துவிடலாம் எனவும், வைகோவின் மகனான துரை வைகோவுக்கு பதவி அளிக்கப்பட்டதற்கு எதிராக பேசிய சிவகங்கை, திருவள்ளூர், விருதுநகர் மாவட்டச் செயலாளர்கள் இடைநீக்கம் செய்யப்பட்டுள்ளனர்.

சிவகங்கை மாவட்ட மதிமுக செயலாளர் செவந்தியப்பன், திருவள்ளூர் மதிமுக செயலாளர் செங்குட்டுவன் மற்றும் விருதுநகர் செயலாளர் சண்முக சுந்தரம் உட்பட பல மூத்த நிர்வாகிகள் கடந்த மார்ச் கூட்டாக செய்தியாளர்களை சந்தித்தனர்.

ராகு கிரஹஸ்த சூரிய கிரகணத்தை ஒட்டி நிகழும் சனி பெயர்ச்சி - இந்த 6 ராசிக்காரர்கள் கவனம்

அப்போது, மதிமுகவில் நடைபெறவுள்ள உட்கட்சி தேர்தல், கட்சி விதிகளின்படி நடைபெறவில்லை என்று, கட்சியின் தலைமை பொறுப்பை துரை வைகோவுக்கு வழங்க முயற்சிகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருவதாக புகாரை கிளப்பினர்.

English summary

Sivagangai, Tiruvallur and Virudhunagar district secretaries have been suspended for speaking out against the appointment of Durai Vaiko, Vaiko's son and saying that Madhimugai could be dissolved and merged with the DMK.