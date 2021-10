பெட்ரோல்,டீசல் மூலம் 4.5 லட்சம் கோடி வருமானம் - விலை உயர்வை மோடி கொண்டாடுவாரா? - ப.சிதம்பரம் விளாசல்

Chennai

oi-Jeyalakshmi C

சென்னை: பெட்ரோல், டீசல் விலை உயர்வுக்கு மத்தியில் ஆளும் மோடி அரசின் பேராசையே காரணம் என்று காங்கிரஸ் கட்சியின் மூத்த தலைவரும், முன்னாள் நிதியமைச்சருமான ப.சிதம்பரம் குற்றஞ்சாட்டியுள்ளார். பெட்ரோல், டீசலுக்கு விதிக்கப்படும் வரியின் மூலம் ஒரு ஆண்டில் மட்டும் மத்திய அரசு நான்கரை லட்சம் கோடி ரூபாய் வருவாய் ஈட்டியுள்ளதாகவும் அவர் தெரிவித்துள்ளார். 100 கோடி தடுப்பூசியை கொண்டாடியதைப் போல பெட்ரோல், டீசல்,கேஸ் விலை உயர்வை மோடி கொண்டாடுவாரா என்றும் ப.சிதம்பரம் கேள்வி எழுப்பியுள்ளார்.

தினசரியும் பெட்ரோல், டீசல் விலையை எண்ணெய் நிறுவனங்கள் உயர்த்தி வருகின்றன. பல நகரங்களில் ஒரு லிட்டர் பெட்ரோல் 110 ரூபாய்க்கு மேல் விற்பனையாகிறது. டீசல் விலை 100 ரூபாயை தாண்டியுள்ளது. பெட்ரோல், டீசல் விலை உயர்வை கட்டுப்படுத்த வேண்டும் என பல்வேறு தரப்பினர் கோரிக்கை வைத்தும் மத்திய அரசு கண்டுகொள்ளவில்லை.

பெட்ரோல், டீசல் விலை உயர்வு தொடர்பாக மத்திய அரசை எதிர்க்கட்சிகள் கடுமையாக குற்றம் சாட்டி வருகின்றனர். பெட்ரோல், டீசல் விலையை உயர்த்தி மக்களுக்கு தொல்லை கொடுப்பதில் மோடி அரசு சாதனை படைத்துள்ளது என காங்கிரஸ் கடுமையாக விமர்சித்தது. பெட்ரோல், டீசல் விலை உயர்வை கட்டுப்படுத்த மத்திய அரசு நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்று பல்வேறு அரசியல் கட்சித் தலைவர்களும் வலியுறுத்தி வருகின்றனர்.

English summary

Former Finance Minister P. Chidambaram has accused the central government of earning Rs 4.5 lakh crore in a single year from taxes on petrol and diesel. P.Chidambaram post his twitter page, PM Modi led his Ministers in celebrating 100 crore vaccinations. He should also lead by example in celebrating other centenaries: Petrol crossed Rs 100 per litre a few weeks ago and now Diesel has crossed Re 100 per litre.