லெக்கின்ஸ் பேண்ட்.. குதிரை வால் கொண்டை.. அசோக்குமார் மனைவி காமாட்சி செய்த வேலை இருக்கே.. அய்யய்ய

Chennai

oi-Veerakumar

சென்னை: ஆள் பார்க்க படித்த, பேஷன் விஷயங்களில் கரைத்துக் குடித்த பெண் மாதிரி இருக்கிறார். டைட்டான லெக்கின்ஸ், அதுவும் முழங்காலுக்கு சற்று மேலே வரைதான் இருக்கிறது. குதிரை வால் கொண்டை போட்டிருக்கிறார். இவர் பெயர் காமாட்சி.

இவரது கணவர், அசோக்குமார், அவர்களின் கூட்டாளி ராஜவேல், அபிஷேக் பால் ஆகியோரும் பார்க்க செம புரபஷனலாக காட்சியளிக்கிறார்கள்.

ஆனால், இவர்கள் அனைவரும் சென்னை மத்திய குற்றப் பிரிவு போலீசாரால் கைது செய்யப்பட்ட ஒரு கும்பல் என்று சொன்னால் பார்ப்பவர்களால் நம்பவே முடியாது.

English summary

Chennai Central Crime Branch police have found that Ashok Kumar, his wife Kamatchi, Rajavel and Abhishek Paul had set up and run a fake call center. These people gets money from loan seekers.