உஷார்.. டெல்டா + ஓமைக்ரான்.. இரண்டும் கலந்த கலவை! தமிழ்நாட்டில் 90 பேருக்கு பாதிப்பு.. அறிகுறி என்ன?

Chennai

சென்னை: கொரோனா மாதிரிகளான டெல்டாவும் ஓமைக்ரானும் சேர்ந்து உருவான புதிய மாதிரியான டெல்டாக்ரான் வைரஸால் தமிழ்நாட்டில் 90 பேர் பாதிக்கப்பட்டு உள்ளனர்.

ஓமைக்ரான் பரவலின் வேகம் இந்தியாவில் குறைந்த நிலையில் மார்ச் மாதத்தின் தொடக்கத்தில் டெல்டாக்ரான் வைரஸ் கண்டறியப்பட்டது. இதுவரை நடத்தப்பட்ட பரிசோதனைகளில் இந்தியாவில் மட்டும் 568 பேருக்கு டெல்டாகிரான் மாதிரி கொரோனா தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டு உள்ளது.

இந்தியாவிலேயே டெல்டாகிரானால் அதிகம் பாதிக்கப்பட்டிருப்பது கர்நாடகாதான். அங்கு மட்டும் 221 பேருக்கு டெல்டாகிரான் தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டு உள்ளது.

About 90 people in Tamil Nadu have been affected by the new type of Deltacron virus, which is a combination of Corona variants Delta and Omicron.