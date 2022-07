ஓயாத பள்ளி மரணங்கள்.. என்ன நடக்கிறது தமிழகத்தில்? ஓய்வுபெற்ற நீதிபதி விசாரணைக்கு விஜயகாந்த் கோரிக்கை

Chennai

oi-Jeyalakshmi C

சென்னை:பள்ளி மாணவிகளின் மரணங்கள் குறித்து விசாரிக்க ஓய்வுபெற்ற நீதிபதி தலைமையில் குழு அமைக்க வேண்டும் என்று தேமுதிக தலைவர் விஜயகாந்த் வலியுறுத்தியுள்ளார். எந்த பிரச்சனையாக இருந்தாலும் மாணவர்கள் தங்களின் பெற்றோரிடமோ, ஆசிரியர்களிடமோ கூற வேண்டும். மாணவ, மாணவிகள் உறுதியான மனதுடன் சவால்களை எதிர்கொள்ள வேண்டும் எனவும் விஜயகாந்த் கேட்டுக்கொண்டுள்ளார்.

இதுகுறித்து தேமுதிக தலைவர் விஜயகாந்த் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில், "மாணவி ஸ்ரீமதியின் உடல் அடக்கம் செய்யப்பட்ட இடத்தில் மண்ணின் ஈரம் கூட இன்னும் காயாத நிலையில் திருவள்ளூரில் மற்றொரு மாணவி மர்மமான முறையில் உயிரிழந்த சம்பவம் தமிழகத்தை உலுக்கி உள்ளது.

மாணவி ஸ்ரீமதி மரணத்தைத் தொடர்ந்து சேலத்தில் அரசுப் பள்ளி மாணவி 2-வது மாடியில் இருந்து கீழே விழுந்து தற்கொலைக்கு முயன்ற சம்பவமும், திருப்பூரில் அரசு உதவி பெறும் பள்ளியில் மாணவர் ஒருவர் தற்கொலைக்கு முயன்ற சம்பவமும், செங்கல்பட்டில் பள்ளி மாணவி ஒருவர் தற்கொலைக்கு முயன்ற சம்பவமும் பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

