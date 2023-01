திமுக கூட்டத்தில் பாலியல் தொல்லை! கதறி அழுத பெண் காவலர்! நிர்வாகிகளை கைது செய்ய காவல்துறை தீவிரம்!

Chennai

oi-Rajkumar R

சென்னை : முன்னாள் திமுக பொதுச் செயலாளர் பேராசிரியர் அன்பழகன் நூற்றாண்டு விழா பொதுக்கூட்டதில் பெண் போலீசாருக்கு பாலியல் தொந்தரவு கொடுத்ததாக திமுக நபர் மீது புகார் அளிக்கப்பட்டுள்ள சம்பவம் காவல்துறை வட்டாரத்தில் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ள நிலையில், புகாருக்குள்ளானவர்களை போலீசார் கைது செய்யவுள்ளதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது.

விருகம்பாக்கம் தசரதபுரம் பேருந்து நிறுத்ததில் பேராசிரியர் அன்பழகன் அவர்களின் நூற்றாண்டு நிறைவு விழா பொதுக்கூட்டம் மற்றும் நலத்திட்ட உதவிகள் வழங்கும் நிகழ்ச்சி நடைபெற்றது.

இதில் சிறப்பு விருந்தினர்களாக கனிமொழி எம்.பி மற்றும் தமிழச்சி தங்கபாண்டியன் எம்பி. மற்றும் விருகம்பாக்கம் சட்டமன்ற உறுப்பினர் பிரபாகர ராஜா ஆகியோர் கலந்து கொண்டு சிறப்புறை ஆற்றினர்.

English summary

Former DMK General Secretary Prof. Anbazhagan's centenary public meeting where a complaint has been filed against a DMK person for sexually harassing a female police officer has created a lot of excitement in the police circles.