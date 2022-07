கொஞ்சம் அர்ஜண்ட்..கூகுள் பே இருக்கா? மோகன் ஜி பேரை சொல்லி ஆட்டைய போட்ட கும்பல்! அவரே சொன்ன விளக்கம்!

Chennai

oi-Rajkumar R

சென்னை : தனது பெயரில் முகநூல் கணக்கை தொடங்கி மெசஞ்சரில் பணம் கேட்டு ஒரு கும்பல் மோசடியில் ஈடுபட்டு வருவதாகவும், இதனை நம்பி யாரும் ஏமாற வேண்டாம் என திரவுபதி, ருத்ரதாண்டவம் உள்ளிட்ட படங்களின் இயக்குனரான மோகன் ஜி கூறியுள்ளார்.

தொழில்நுட்ப வளர்ந்து விட்ட சூழ்நிலையில் அனைத்து தேவைகளையும் செல்போன் மூலமே நிறைவேற்ற கொள்ள முடியும் என்று நிலை உருவாகி இருக்கிறது. தீபாவளிக்கு துணி எடுப்பது முதல் காலை டிபன் வரை எல்லாமே ஆன்லைனில் ஆர்டர் செய்தால் வீடு தேடி வந்து விடும்.

அதேபோல ஃபேஸ்புக் ட்விட்டர் ஆகியவற்றில் கணக்கு இல்லாத நபர்களே கிடையாது. உச்சபட்ச நடிகர்கள் ,பிரபலங்கள், அரசியல்வாதிகள் தொடங்கி சாதாரண மக்கள் வரை அனைவரும் பேஸ்புக் உள்ளிட்ட சமூக வலைதளங்களை பயன்படுத்தி வருகின்றனர்.

English summary

Mohan g, the director of films like Draupadi, Rudra Tandavam, has said that a gang is engaging in fraud by opening a Facebook account in his name and asking for money on Messenger.