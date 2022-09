130 நாடுகளின் தேசிய கீதங்களை அச்சு பிசகாமல் பாடி உலக சாதனை.. அசத்திய சென்னை திருவொற்றியூர் மாணவி!

Chennai

oi-Mohan S

சென்னை: சென்னையைச் சேர்ந்த 8-ம் வகுப்பு படிக்கும் பள்ளி மாணவி சுபிக்ஷா, 130 நாடுகளின் தேசிய கீதங்களை, ஸ்ருதி மாறாமல், அந்தந்த மொழிகளிலேயே பாடி, உலக சாதனை படைத்து, அனைவரையும் பிரமிக்க வைத்துள்ளார்.

சென்னை திருவொற்றியூர் பகுதியைச் சேர்ந்த எட்டம் வகுப்பு படிக்கும் 12 வயது மாணவி சுபிக்ஷா, நல்ல நினைவு ஆற்றல் கொண்டவராக திகழ்ந்து வருகிறார். மாணவி சுபிக்ஷா, ஏற்கெனவே சுப்ரபாதம் முழுவதையும் மனப்பாடும் செய்து சிறப்பாக பாடி, அனைவரையும் ஆச்சரியப்படுத்தி வந்துள்ளார். தனது மகளின் அபார ஆற்றலைக் கண்டு பிரமித்த அவரின் தாய், இதுவரை யாரும் நிகழ்த்தாத சாதனையை தனது மகள் படைக்க வேண்டும் என எண்ணினார்.

English summary

A school girl from Chennai has created a world record by singing the national anthem of 130 countries in their respective languages without changing the pitch.