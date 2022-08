"இந்தி" படத்தை வெளியிடுவது ஏன்? சட்டென கேட்ட செய்தியாளர்.. உடனே உதயநிதி ஸ்டாலின் சொன்ன விளக்கம்!

Chennai

oi-Halley Karthik

சென்னை: இந்தி திணிப்பைத்தான் திமுக எதிர்க்கிறது. யார் வேண்டுமானாலும் எந்த மொழியை வேண்டுமானாலும் கற்றுக்கொள்ளலாம் என உதயநிதி ஸ்டாலின் கூறியுள்ளார்.

நடிகர் அமீர்கான் தயாரிப்பில் வெளியாக உள்ள 'லால் சிங் சத்தா' திரைப்படத்தை தமிழ்நாட்டில் வெளியிடுவதற்கான உரிமையை ரெட் ஜெயன்ட் மூவிஸ் நிறுவனம் பெற்றுள்ளது.

இப்படம் வெளியீட்டையொட்டி இன்று சென்னையில் படக்குழுவினர் செய்தியாளர் சந்திப்பை நடத்தினர். அப்போது செய்தியாளர்களின் கேள்விக்கு உதயநிதி ஸ்டாலின் மேற்குறிப்பிட்டவாறு பதிலளித்துள்ளார்.

