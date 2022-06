உங்களுக்கு உரிமையில்ல! உள்ளே வராதீங்க! இந்துசமய அறநிலையத்துறைக்கு கடித எழுதிய சிதம்பரம் தீட்சிதர்கள்

Chennai

சென்னை : சிதம்பரம் நடராஜர் கோவிலில் ஆய்வு செய்யும் அதிகாரம் இந்துசமய அறநிலையத்துறை அதிகாரிகளுக்கு இல்லை எனவும் ஆய்வுக்கு வருவதை கைவிடாவிட்டால் சட்டரீதியான நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என தீட்சிதர்கள் சார்பில் இந்து சமய அறநிலையத் துறைக்கு கடிதம் அனுப்பப்பட்டுள்ளது

சிதம்பரம் நடராஜர் கோயிலை தீட்சிதர்கள் கட்டுப்பாட்டில் நிர்வகிக்கலாம் என கடந்த 2014ஆம் ஆண்டு உச்சநீதிமன்றத்தின் தீர்ப்பில் கூறப்பட்டிருந்தது. அதன்படி சுமார் 8 ஆண்டுகளாக உச்சநீதிமன்ற தீர்ப்புப்படி தீட்சிதர்களே அனைத்தையும் நிர்வகித்து வருகின்றனர்.

இந்நிலையில் வரும் ஜூன் 7 மற்றும் 8 ஆம் தேதிகளில் சிதம்பரம் நடராஜர் கோயிலின் கணக்கு வழக்குகள் குறித்து ஆய்வு மேற்கொள்ள உள்ளதாகவு, இதுகுறித்த ஆவணங்களை தர வேண்டும் என்றும் கோயில் தீட்சிதர்களுக்கு இந்து சமய அறநிலையத்துறை தற்போது நோட்டீஸ் அனுப்பியுள்ளது.

English summary

A letter has been sent to the Department of hindu religious and charitable endowments on behalf of the dixits that the authorities of the hindu religious and charitable endowments Department do not have the authority to inspect the Chidambaram Natarajar Temple.