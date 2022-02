சென்னையில் ஷாக்: பாஜக தலைமை அலுவலகம் கமலாலயத்தில் பெட்ரோல் குண்டு வீச்சு.. ஒருவர் கைது!

Chennai

oi-Rayar A

சென்னை: சென்னையில் உள்ள பா.ஜ.க தலைமை அலுவலகமான கமலாலயத்தில் நள்ளிரவில் பெட்ரோல் குண்டு வீசப்பட்டது. இது தொடர்பாக போலீசார் ஒருவரை கைது செய்து விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.

தமிழக பாஜக அலுவலகமான கமலாயம் சென்னை தி.நகர் பகுதியில் உள்ளது. நகர்ப்புற உள்ளாட்சி தேர்தல் நடைபெற உள்ள நிலையில் கட்சியினர், மூத்த நிர்வாகிகள் வந்து செல்வதால் கமலாயம் களைகட்டி இருந்தது.

ராகுல் சொன்னால் சுக்கிர திசை..எங்களுக்கு முருகனும் வேண்டும் அல்லாவும் வேண்டும்..பாஜக அண்ணாமலை பேச்சு

English summary

A petrol bomb was hurled at the BJP headquarters Kamalalayam in Chennai at midnight. Police have arrested one person and are investigating. Preliminary investigation has revealed that Vinod had said that a petrol bomb had been hurled at the BJP office as the Tamil Nadu BJP leader had spoken out against the Annamalai NEET election