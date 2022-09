சென்னையில் அதிர்ச்சி.. தனியார் கல்லூரி படிக்கட்டில் தவறி விழுந்து மாணவி பலி.. போலீஸ் தீவிர விசாரணை

Chennai

oi-Halley Karthik

சென்னை: சென்னையில் உள்ள பிரபல தனியார் கல்லூரியில் மாணவி ஒருவர் உயிரிழந்துள்ளார். அவர் படிக்கட்டில் தவறி விழுந்ததில் உயிரிழந்ததாக தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன. இந்நிலையில் இது குறித்து காவல்துறை தீவிர விசாரணை நடத்தி வருகிறது.

சமீப நாட்களாக கல்வி வளாக மரணங்கள் தொடர்ந்து வரும் நிலையில், இந்த உயிரிழப்பு சம்பவம் பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

மாணவி ஒருவர் கல்லூரி வளாகத்திலேயே உயிரிழ்துள்ள சம்பவம் அப்பகுதியில் பெரும் சோகத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

தேசியக் கொடி ஊர்வலத்தில் பாகிஸ்தான் ஆதரவு கோஷம்? அலிகார்க் கல்லூரி மாணவர்கள் மீது வழக்கு பதிவு

English summary

A girl student has died in a famous private college in Chennai. Reports have surfaced that he died after falling down the stairs. However, the police are actively investigating the matter. With the recent spate of campus deaths, this fatal incident has come as a shock.