சென்னைக்கு பக்கத்தில் இப்படி ஒரு கொடுமை! இளம்பெண் கூட்டு பலாத்காரம்! போலீஸ் என நம்பவைத்து அட்டூழியம்

Chennai

oi-Halley Karthik

சென்னை: சென்னை அருகே ஸ்ரீபெரும்புதூரில் போலீஸ் எனக்கூறி இளம்பெண் கூட்டு பாலியல் பலாத்காரத்திற்கு உள்ளாக்கப்பட்டுள்ள சம்பவம் பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

ஸ்ரீபெரும்புதூரில் சிப்காட்டில் உள்ள தனியார் நிறுவனத்தில் வேலூர் மாவட்டம் குடியாத்தத்தை சேர்ந்த இளம்பெண் ஒருவர் பணியாற்றி வருகிறார். இவர் தனது தோழிகளுடன் இதே பகுதியில் அறையெடுத்து தங்கியுள்ளார்.

இந்நிலையில் நேற்று முன்தினம் இரவு பணியை முடித்துவிட்டு வழக்கம்போல தன்னுடைய அறைக்கு திரும்பி இருக்கிறார். அப்போது பைக்கில் இருவர் இவரை பின் தொடர்ந்துள்ளனர்.

மாதவிடாய் சார்.. பரவாயில்ல வா! பாஜக நிர்வாகி கல்லூரியில் “பகீர்” - பாலியல் தொல்லை தந்த ஆசிரியர் கைது

English summary

In Sriperumbudur near Chennai, a young girl was gang-raped by the police, which has caused a great shock. Following this incident, the woman lodged a complaint through Kavalan app. Following the complaint, the police launched an intensive search.