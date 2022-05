அப்பாவுக்கு 5 கல்யாணம்..! 6வது கல்யாணத்துக்கு தயாரான மகன்! இது வேற இருக்கா? கொத்தாக தூக்கிய போலீஸ்.!

Chennai

oi-Rajkumar R

சென்னை : சென்னையில் ரயில்வே வேலை வாங்கி தருவதாக 5 பெண்களிடம் பழகி திருமணம் செய்த இளைஞர் நகை பணத்தை மோசடி செய்த நிலையில், அவரை பிடித்து விசாரணை செய்தபோது சென்னையில் உள்ள அவருடைய தந்தையும் இதேபோல் பல பெண்களை ஏமாற்றி மோசடி செய்தது பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

சென்னையைச் சேர்ந்த 41 வயதான ஸிஜீஷ் என்பவர் கடந்த பல மாதங்களாக கேரளாவில் உள்ள திருச்சூர், எர்ணாகுளம் மற்றும் பாலக்காடு மாவட்டங்களில் பல பெண்களை சந்தித்து உங்களுக்கு சென்னையில் ரயில்வே நிறுவனத்தில் வேலை வாங்கி தருகிறேன் என கூறி நம்ப வைத்துள்ளார்.

மேலும் அந்தப் பெண்களிடம் நெருங்கி பழகி திருமணம் செய்து கொண்டு பணம் நகை இவற்றை பறித்து கொண்டு , திருமணமான மூன்று மாதம் வரை இவர் அந்த பெண்களுடன் வசித்து வருவார் பின்பு காணாமல் போய்விடுவார்.

பெற்றோர்களே உஷார்! 7வது மாடியிலிருந்து விழுந்து குழந்தை பலி! சென்னையில் சோகம்.. எப்படி நடந்தது?

English summary

It has come as a shock to learn that a young man who was married to 5 women who used to buy railway jobs in Chennai was cheated of jewelry money.