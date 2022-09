திருவள்ளூர் உதயசூரியனில் இனி “சந்திரன்” - திமுகவில் அதிரடி மாற்றங்கள்.. 7 மாவட்டங்களில் டுவிஸ்ட்?

Chennai

oi-Noorul Ahamed Jahaber Ali

சென்னை: திமுக மாவட்ட செயலாளர்கள் தேர்தலுக்கான வேட்புமனுத் தாக்கல் மற்றும் வேட்புமனு பரிசீலனை நிறைவடைந்திருக்கும் நிலையில் 7 மாவட்டங்களில் புதிய மாவட்ட செயலாளர்கள் மாற்றப்பட்டு உள்ளதாக தகவல் வெளியாகி இருக்கிறது.

5 ஆண்டுகளுக்கு ஒருமுறை திமுகவில் உள்கட்சித் தேர்தல் நடத்தப்பட்டு வருகிறது. தற்போது திமுகவின் 15 வது உட்கட்சித் தேர்தல் நடைபெற்று வருகிறது.

கிளைக் கழகம், பேரூர், நகரம், ஒன்றியம், மாநகரம், வட்டம், பகுதி போன்ற பல்வேறு பகுதிகளுக்கான தேர்தல் ஏற்கனவே நடத்தி முடிக்கப்பட்டுவிட்டது.



