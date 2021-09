மக்கள் தலைவராக நல்லாட்சி தருகிறார் தமிழக முதல்வர் ஸ்டாலின்.. நேரில் வந்து வாழ்த்திய நடிகர் சிரஞ்சீவி

Chennai

oi-Veerakumar

சென்னை: தெலுங்கு முன்னணி நடிகர் பவன் கல்யாண் தமிழக முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் ஆட்சி நிர்வாகம் பற்றி பாராட்டு தெரிவித்த நிலையில், தெலுங்கு திரையுலகின் சூப்பர் ஸ்டார் நடிகர் சிரஞ்சீவி ஸ்டாலினை நேரில் சந்தித்து பாராட்டு தெரிவித்துள்ளார்.

பூங்கொத்து கொடுத்து ஸ்டாலினுக்கு சிரஞ்சீவி வாழ்த்து தெரிவித்துள்ளார்.

தமிழக முதல்வராக மு.க.ஸ்டாலின் கடந்த மே மாதம் பதவியேற்றார். அது கொரொனா தொற்று உச்சத்தில் இருந்த நேரமாகும். இருப்பினும், சவாலான அந்த நேரத்தில் தனது விடா முயற்சியால், படிப்படியாக தொற்று எண்ணிக்கையைக் குறைப்பதில் முக்கிய பங்காற்றினார் முதல்வர் ஸ்டாலின்.

ஜெகன் மோகன் ரெட்டியை வீடு தேடிச் சென்று சந்தித்த நடிகர் சிரஞ்சீவி...!

English summary

Actor Chiranjeevi met with Tamil Nadu CM MK Stalin, and Congratulated him for emerging as a statesman with his several beneficial initiatives cutting across party lines,for being people’s leader with vision & dedication & for his efficient governance in Covid situation.