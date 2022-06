’ஜெய்பீம்’ வறுமையில் வாடிய ரியல் ராஜாகண்ணு குடும்பம்! நேரில் அழைத்து 5 லட்சம் வழங்கிய ராகவா லாரன்ஸ்!

Chennai

oi-Rajkumar R

சென்னை : ஜெய்பீம் திரைப்படத்தில் காட்டப்பட்ட ராஜகண்ணு கதாபாத்திம் பலரது மனதையும் உருக்கிய நிலையில், உண்மையான ராஜாகண்ணுவின் மனைவி பார்வதியை சந்தித்து நடிகர் ராகவா லாரன்ஸ் 5 லட்சம் ரூபாய் நிதியுதவி அளித்துள்ளார்.

இயக்குநர் ஞானவேல் எழுதி இயக்கிய 'ஜெய் பீம்' படத்தை தயாரித்து நடித்திருந்தார் நடிகர் சூர்யா. மேலும், மணிகண்டன், ரஜிஷா விஜயன், பிரகாஷ் ராஜ் முக்கியமான கதாபாத்திரத்தில் நடித்திருந்தனர்.

ஓய்வுபெற்ற நீதிபதி சந்துரு வழக்கறிஞராக இருக்கும்போது இருளர் இன மக்களுக்காக வாதாடிய உண்மை சம்பவத்தினையே 'ஜெய் பீம்' படமாக எடுத்திருந்தார்கள். ஓடிடியில் வெளியானாலும் பெரும் வெற்றியையும் வரவேற்பையும் பெற்ற இப்படம்.

சிறைச்சாலை சித்ரவதை! மனதில் மிகப்பெரிய தாக்கத்தை ஏற்படுத்திய 'ஜெய்பீம்’! முதல்வர் ஸ்டாலின் புகழாரம்!

English summary

While the role of Rajakannu in the movie Jai bhim has melted the minds of many, actor Raghava Lawrence has met the real Rajakannu wife Parvati and donated Rs 5 lakh.