நிஜ செங்கேணிக்கு சூர்யா சூப்பர் உதவி.. பழங்குடியினருக்கு புதிய திட்டம், இதுதான் உண்மையான 'ஜெய்பீம்'

Chennai

oi-Velmurugan P

சென்னை: போலீஸ் சித்ரவதையில் உயிரிழந்த ராஜா கண்ணுவின் மனைவி பார்வதி அம்மாளின் பெயரில் ரூ.10 லட்சம் டெபாசிட் செய்யப்படும் என்று நடிகர் சூர்யா தெரிவித்துள்ளார். இந்திய கம்யூனிஸ்ட் மாநில செயலர் பாலகிருஷ்ணனுக்கு எழுதிய கடிதத்தில் குறவர் சமூக மாணவர்களின் கல்வி வாய்ப்பிற்கு உதவுவது பற்றியும் ஆலோசித்து வருகிறோம் என்றும் சூர்யா தெரிவித்துள்ளார்.

த.செ.ஞானவேல் இயக்கத்தில் சூர்யா, மணிகண்டன், லிஜோமோல் ஜோஸ், ரஜிஷா விஜயன், பிரகாஷ்ராஜ் உள்ளிட்ட பலர் நடிப்பில் உருவாகியுள்ள படம் 'ஜெய் பீம்'. அமேசான் ப்ரைம் ஓடிடி தளத்தில் இப்படம் வெளியாகியுள்ளது. இந்தப் படத்தை நடிகர் சூர்யாவே தனது 2டி எண்டர்டெயிண்மெண்ட் சார்பில் தயாரித்துள்ளார்.

இந்த பார்த்துவிட்டு தமிழக முதல்வர் மு.க.ஸ்டாலின் உள்ளிட்ட அரசியல் தலைவர்கள், பல்வேறு திரையுலக பிரபலங்கள் பாராட்டு தெரிவித்து வருகிறார்கள்.

English summary

Actor Surya has said that Rs 10 lakh will be deposited in the name of Parvathi Ammal, the wife of Raja Kannu, who died in police torture. He said in a letter to the Communist Secretary of CPI, Balakrishnan.