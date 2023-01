நாம ஜெயிச்சுட்டோம்..வாரிசு கொடுத்த வெற்றி! ஈசிஆர் ஹோட்டலில் சக்சஸ் பார்ட்டி..ரகசியமாக கொடுத்த விஜய்?

Chennai

oi-Rajkumar R

சென்னை : பல சர்ச்சைகள் பலத்த எதிர்பார்ப்புகளுக்கு இடையே விஜய் - ராஷ்மிகா மந்தனா நடிப்பில் வாரிசு படம் வெளியாகி கலவையான விமர்சனங்களை பெற்று வந்தாலும் படம் வெற்றி பெற்றதாக நடிகர் விஜய் பட குழுவினருக்கு ரகசிய பார்ட்டி வைத்ததாக தகவல் வெளியாகி இருக்கிறது.

நாளைய தீர்ப்பு படத்தின் மூலம் நாயகனாக அரிதாரம் பூசி தற்போது வாரிசு மூலம் தமிழ் திரை உலகில் தானும் ஒரு வசூல் சக்கரவர்த்தி என நிரூபித்தவர் நடிகர் விஜய். இடையில் சூப்பர் ஸ்டார் என சர்ச்சைகள் வந்தது தனிக்கதை.

ஆரம்பத்தில் ஆபாச வசனங்கள், முகம் சுளிக்கும் காட்சிகள் உருவ கேலி என தொடர் விமர்சனங்களுக்கு ஆளானாலும் அதன் பிறகு தனது முயற்சியால் தனி இடத்தை தற்போது பிடித்திருக்கிறார் இளைய தளபதியாக இருந்து தளபதியாக மாறியிருக்கும் விஜய்.

துணிவு, வாரிசு: அஜித் விஜய் படங்களில் யாருக்கு அதிக தியேட்டர்கள் கிடைத்தன?

English summary

Vijay-Rashmika Mandhana starrer Varisu was released amidst many controversies and received mixed reviews, but it has been reported that actor Vijay threw a secret party for the film crew saying that the film was a success.