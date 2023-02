”டுவிஸ்ட்” வைத்த உசேன்.. கோபத்தின் உச்சத்தில் ஒபிஎஸ்.. உச்சநீதிமன்றமே எதிர்பார்க்காதது என கண்டனம்

உச்ச நீதிமன்றத் தீர்ப்பிற்கு முற்றிலும் முரணாக ஈரோடு கிழக்கு அதிமுக வேட்பாளர் தேர்ந்தெடுக்கப்படுவது சட்டத்திற்கும், நீதிக்கும் புறம்பான செயல் என ஓபிஎஸ் தெரிவித்துள்ளார்.

Chennai

oi-Noorul Ahamed Jahaber Ali

சென்னை: உச்ச நீதிமன்றத் தீர்ப்பிற்கு முற்றிலும் முரணாக ஈரோடு கிழக்கு சட்டமன்ற இடைத் தேர்தலுக்கான அனைத்திந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்றக் கழக வேட்பாளர் தேர்ந்தெடுக்கப்படுவது சட்டத்திற்கும், நீதிக்கும் புறம்பான செயல் என்று அவைத்தலைவர் தமிழ் மகன் உசேனுக்கு கண்டனம் தெரிவித்து ஓ.பி.எஸ் தனது ட்விட்டர் பக்கத்தில் விரிவான அறிக்கையை வெளியிட்டு உள்ளார்.

அதில் குறிப்பிடப்பட்டு இருப்பதாவது, "உச்ச நீதிமன்றத்தின் உத்தரவுக்கிணங்க நீதிமன்றம் சார்பில் பொதுக் குழுவை கூட்டி முடிவெடுக்க நியமிக்கப்பட்ட அவைத் தலைவர் திரு. தமிழ்மகன் உசேன் அவர்கள் இது சம்பந்தமாக அனைத்து பொதுக் குழு உறுப்பினர்களுக்கும் அனுப்பிய கடிதம் அதிர்ச்சியையும், வேதனையையும் அளிக்கிறது.

எந்த உணர்வுடன் உச்ச நீதிமன்றம் தீர்ப்பு வழங்கியதோ அந்த உணர்வையும், உருவத்தையும் அவைத் தலைவர் திரு. தமிழ்மகன் உசேன் அவர்கள் அறவே நிராகரித்துள்ளார்.

OPS has said that the selection of Erode East AIADMK candidate in complete violation of the Supreme Court's decision is illegal and illegal.