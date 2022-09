நாம பெத்த பிள்ளைக்கு அவங்க பேர் வைக்கிறாங்க..சிவகாசியில் பிரம்மாண்டம்..எடப்பாடி பழனிச்சாமி சரவெடி

Chennai

oi-Jeyalakshmi C

சென்னை: திராவிட மாடலை உருவாக்கியது அதிமுகதான் என்று எடப்பாடி பழனிச்சாமி கூறியுள்ளார். திராவிட மாடல் என்று சொல்வதற்கு ஸ்டாலின் என்ன செய்தார் என்று கேள்வி எழுப்பிய எடப்பாடி பழனிச்சாமி, நாம் பெற்ற பிள்ளைக்கு யாரோ பேர் வைப்பது வேதனையாக இருக்கிறது என்றும் கூறியுள்ளார்.

அதிமுகவின் இடைக்கால பொதுச்செயலாளராக தேர்வான பின்னர் முதல்முறையாக எடப்பாடி பழனிசாமி தென்மாவட்டங்களுக்கு வருகை தந்துள்ளார்.

சென்னையிலிருந்து காலை விமானம் மூலமாக புறப்பட்ட பழனிசாமிக்கு மதுரை விமான நிலையத்தில் அதிமுக முன்னாள் அமைச்சர்கள் செல்லூர் ராஜூ, ஆர்.பி.உதயகுமார், திண்டுக்கல் சீனிவாசன் உள்ளிட்டோர் உற்சாக வரவேற்பு அளித்தனர்.

English summary

Edappadi Palanisamy said that AIADMK created the Dravidian model. Edappadi Palaniswami questioned what Stalin did to call the Dravidian model and said that it is painful for someone to name the child we have.