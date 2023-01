ஒரே நாடு ஒரே தேர்தல் நடைமுறைக்கு அதிமுக ஆதரவு.. கடிதம் அனுப்பிய எடப்பாடி பழனிச்சாமி

Chennai

oi-Nantha Kumar R

சென்னை: ஒரே நாடு, ஒரே தேர்தல் முறையை கொண்டு வர மத்திய அரசு ஆர்வமாக உள்ளது. இதுபற்றி சட்டக்குழு பரிசீலனை செய்து வரும் நிலையில் தான் கட்சிகள் சார்பில் கருத்து தெரிவிக்க இந்திய சட்ட ஆணையம் கட்சிகளுக்கு கடிதம் அனுப்பி இருந்தது. அதிமுக பொதுச்செயலாளர் என எடப்பாடி பழனிச்சாமிக்கு கடிதம் அனுப்பி வைக்கப்பட்ட நிலையில் அவர் ஒரே நாடு, ஒரே தேர்தல் முறைக்கு ஆதரவு அளித்து பதில் கடிதம் அனுப்பி உள்ளார்.

இந்தியாவில் தற்போது ஒவ்வொரு மாநிலங்களுக்கும் தனித்தனியே சட்டசபை தேர்தல் நடத்தப்படுகிறது. நாடாளுமன்ற தேர்தல் மட்டுமே இந்தியாவில் ஒன்றாக நடத்தப்படுகிறது.

இந்நிலையில் அனைத்து மாநில சட்டசபை தேர்தல், நாடாளுமன்ற தேர்தலை ஒன்றாக நடத்த பிரதமர் நரேந்திர மோடி தலைமையிலான மத்திய அரசு ஆர்வமாக உள்ளது.

English summary

The central government is keen to bring one country, one electoral system. The Law Commission of India had sent a letter to the parties to express their opinion on behalf of the parties while the Law Commission was considering the same. While a letter was sent to Edappadi Palanisamy as General Secretary of AIADMK, he has sent a reply letter supporting one nation one election system.