பொதுக்குழு செல்லாது.. எடப்பாடி வாதமே தவறு.. பாயிண்டை பிடித்த ஓபிஎஸ் ஆதரவாளர் கோவை செல்வராஜ்!

Chennai

oi-Vignesh Selvaraj

சென்னை: ஓபிஎஸ் தான் ஒருங்கிணைப்பாளர், ஈபிஎஸ் இணை இருங்கிணைப்பாளர். அதனால், எடப்பாடியோடு இணைந்து ஓபிஎஸ் செயல்படவில்லை என்று அவர்கள் நீதிமன்றத்தில் சொல்லவே முடியாது என கோவை செல்வராஜ் தெரிவித்துள்ளார்.

எடப்பாடி பழனிசாமிக்கு துதி பாடும் குழுவின் கூட்டத்தைத்தான் 11-ஆம் தேதி நடத்த திட்டமிடுகிறார்கள் என ஓ.பன்னீர்செல்வம் ஆதரவாளர் கோவை செல்வராஜ் தெரிவித்துள்ளார்.

ஜூலை 11-ஆம் தேதி நடைபெறும் அதிமுக பொதுகுழுவுக்கான அழைப்பிதழில் ஒருங்கிணைப்பாளர் கையெழுத்து இல்லாததால் செல்லாது என கோவை செல்வராஜ் கூறியுள்ளார்.

English summary

OPS supporter Kovai Selvaraj said that they are planning to hold a meeting of the group to praises Edappadi Palaniswami, and the invitation to the AIADMK general meeting on July 11 is invalid due to the absence of the coordinator's signature.