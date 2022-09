தீர்ப்பில் நிறைய குழப்பம்.. உடனே மேல்முறையீடு.. உச்சநீதிமன்றத்தில் வெற்றி உறுதி.. விளக்கிய புகழேந்தி

Chennai

சென்னை: அதிமுக பொதுக்குழு தொடர்பான தீர்ப்பில் குழப்பம் உள்ளது. தாமதமின்றி தவறுகளை சுட்டிக்காட்டி உடனடியாக மேல்முறையீடு செய்ய உள்ளோம். உச்சநீதிமன்றத்தில் தான் நாங்கள் நீதி வாங்கி வருகிறோம். இதனால் வெற்றி உறுதி'' என ஓ பன்னீர் செல்வத்தின் ஆதரவாளர் புகழேந்தி கூறினார்.

அதிமுகவில் ஒற்றை தலைமை விவகாரம் பூதாகரமாக வெடித்தது. இதையடுத்து எடப்பாடி பழனிச்சாமி, ஓ பன்னீர் செல்வம் ஆகியோர் தனித்தனியாக அணியாக பிரிந்தனர்.

கடந்த ஜூலை மாதம் 11ல் நடந்த பொதுக்குவில் எடப்பாடி பழனிச்சாமி இடைக்கால பொதுச்செயலாளராக தேர்வு செய்யப்பட்டார். இதனை எதிர்த்து ஓ பன்னீர் செல்வம் வழக்கு தொடர்ந்தார். இந்த வழக்கை சென்னை உயர்நீதிமன்றம் விசாரித்து தீர்ப்பு வழங்கியது.

