இது ஈபிஎஸ் கட்சி அல்ல.. அதிமுக தொண்டர்கள் ஓபிஎஸ் பக்கம்தான் உள்ளனர்.. ஜேசிடி பிரபாகர் பரபர பேட்டி

Chennai

oi-Nantha Kumar R

சென்னை: ‛‛அதிமுக எடப்பாடி பழனிச்சாமியின் கட்சி அல்ல. இது தொண்டர்களின் கட்சி. நிர்வாகிகள் எடப்பாடி பழனிச்சாமி பக்கம் உள்ள நிலையில் தொண்டர்கள் ஓ பன்னீர்செல்வத்தின் பக்கம் தான் உள்ளனர்'' என ஓ பன்னீர்செல்வத்தின் ஆதரவாளர் ஜேசிடி பிரபாகர் கூறினார்.

அதிமுகவில் ஒற்றை தலைமை கோஷம் எழுந்துள்ளது. பொதுச்செயலாளர் பதவியை பெற ஆதரவாளர்கள், மாவட்ட செயலாளர்கள் மூலம் கட்சியின் இணை ஒருங்கிணைப்பாளர் எடப்பாடி பழனிச்சாமி முயற்சித்து வருகிறார்.

2024 தேர்தலுக்குப் பின் கர்நாடகா 2 ஆக, மகாராஷ்டிரா 3 ஆக உ.பி.4 ஆக பிரியும்-பாஜக அமைச்சர் உமேஷ் கட்டி

இதற்கு கட்சியின் ஒருங்கிணையப்பாளரான ஓ பன்னீர்செல்வம் கடும் எதிர்ப்பு தெரிவித்துள்ளார். அதோடு, கட்சியில் இரட்டை தலைமை தான் தொடர வேண்டும் என அவர் வலியுறுத்தி வருகிறார்

English summary

‛‛ AIADMK is not the party of Edappadi Palanichamy. This is the party of volunteers. The party volunteers are on the side of O Panneer Selvam, ”says JCD Prabhakar, a supporter of O Panneer Selvam.