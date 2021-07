'கூடுதல் தடுப்பூசி வேணும்னு பிரதமர் மோடியிடம் கேட்டு வாங்குங்க'.. ஸ்டாலினுக்கு, ஓ.பி.எஸ் அட்வைஸ்!

Chennai

சென்னை: டெல்லி செல்லும் மு.க.ஸ்டாலின் தமிழ்நாட்டுக்கு கூடுதல் டோஸ் தடுப்பூசி தருமாறு பிரதமரிடம் மோடியிடம் நேரில் வலியுறுத்திப் பெற்றுவர வேண்டும் என அ.தி.மு.க ஒருங்கிணைப்பாளர் ஓ.பன்னீர்செல்வம் வலியுறுத்தியுள்ளார்.

இது தொடர்பாக அவர் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில் கூறியிருப்பதாவது:- கொரோனா பெருந்தொற்று நோயிலிருந்து மக்களைக் காப்பதற்கான ஒரே வழி தடுப்பூசிதான். இதன் அடிப்படயில் அதனை விரைந்து செயல்படுத்திட ஏதுவாக இந்த ஆண்டு இறுதிக்குள் 96 கோடி டோஸ் தடுப்பூசிகளை கொள்முதல் செய்து அனைத்து மாநிலங்களுக்கும் விநியோகிக்க மத்திய அரசு நடவடிக்கை எடுத்துள்ளது.

O. Panneerselvam has urged MK Stalin to ask Modi to give the Prime Minister an extra dose of vaccine for Tamil Nadu. He said it was the duty of the Tamil Nadu government to achieve the target of vaccinating everyone over the age of 18