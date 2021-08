"வயதானவர், ஏதோ பேசிவிட்டார்".. சென்னை யூடியூபர் மன்மோகன் மிஸ்ராவின் குடும்பத்தினர் கருத்து

Chennai

சென்னை: வயது முதிர்ந்தவர் ஏதோ ஒரு கருத்தை சொல்லிவிட்டார், அவரை விடுதலை செய்ய வேண்டும் என பிரதமர மோடி, உ.பி. முதல்வர் யோகி ஆதித்யநாத்திற்கு எதிராக வீடியோ வெளியிட்ட சென்னை யூடியூபர் மன்மோகன் மிஸ்ராவின் குடும்பத்தினர் தெரிவித்துள்ளனர்.

சென்னையை அடுத்த மாதவரம் வி.ஆர்.டி நகர் 2 ஆவது மெயின் ரோட்டை சேர்ந்தவர் மன்மோகன் மிஸ்ரா (62). இவர் தன்னை தானே சாமியார் என கூறிக் கொள்கிறார். மண்ணடியில் அறக்கட்டளை நடத்தி வருகிறார். எப்போதும் காவி உடையில் காட்சி அளிப்பார்.

இவர் உத்தரப்பிரதேசத்தில் ஜான்பூரில் பிறந்தவர். கடந்த 35 ஆண்டுகளாக சென்னையில் வசித்து வருகிறார். இந்த நிலையில் இவர் உத்தரப்பிரதேசத்தில் ஒரு மடத்தையும் நடத்தி வருகிறார்.

பிரதமர் மோடி, உ.பி. அரசை அவதூறாக பேசிய சாமியார்.. சென்னை வந்து கைது செய்த உ.பி. போலீஸ்!

English summary

"After all he was a old man", says family of Chennai You tuber Manmohan Mishra arrested for video against Modi and Yogi Adithyanath.