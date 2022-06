அதிமுக பொதுக்குழுவில் அவமானம்... இன்று இரவு டெல்லி செல்லும் ஓ பன்னீர் செல்வம்! பரபர பின்னணி

Chennai

oi-Nantha Kumar R

சென்னை: அதிமுக பொதுக்குழு கூட்டத்தில் ஓ பன்னீர்செல்வம் இன்று அவமானப்படுத்தப்பட்டார். இந்நிலையில் தான் ஓ பன்னீர்செல்வம் தனது மகன் ரவீந்திரநாத் எம்பி, மனோஜ்பாண்டியன் உள்பட 4 பேருடன் இன்று இரவு டெல்லி புறப்பட்டு செல்கிறார். இந்த பயணத்தின் பின்னணி விவரம் வெளியாகி உள்ளது.

சென்னையில் இன்று அதிமுக பொதுக்குழு கூட்டம் நடந்தது. இந்த கூட்டத்தில் கடுமையான கூச்சல் குழப்பம் ஏற்பட்டது. மோதல் உருவாகும் சூழல் நிலவியது. இவை அனைத்துக்கும் காரணம் அதிமுகவில் எழுந்துள்ள ஒற்றை தலைமை விவகாரம் தான்.

இதற்கு ஓ பன்னீர்செல்வம் கடும் எதிர்ப்பு தெரிவித்துள்ளார். இந்நிலையில் தான் ஓ பன்னீர்செல்வம் இன்று பொதுக்குழு கூட்டத்தில் பங்கேற்றார். பொதுக்குழுவில் 23 தீர்மானங்கள் நிறைவேற்றப்படும் என அறிவிக்கப்பட்ட நிலையில் அனைத்து தீர்மானங்களும் நிராகரிக்கப்பட்டது.

O Panneerselvam was humiliated today at the AIADMK general body meeting. It is in this context that O Panneer Selvam is leaving for Delhi tonight with 4 others including his son Ravindranath MP, Manoj Pandey. The background details of this trip have been released.