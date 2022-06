அக்னிபாத்.. ராணுவத்திற்கு துரோகம்..மக்கள் பணத்தில் ஆர்எஸ்எஸ் பயிற்சி..கே.எஸ். அழகிரி குற்றச்சாட்டு

Chennai

oi-Jeyalakshmi C

சென்னை: அக்னிபாத் திட்டம் என்பது நம்முடைய ராணுவத்திற்கு செய்யக்கூடிய ஒரு துரோகம் என்று காங்கிரஸ் கட்சியின் மாநில தலைவர் கே.எஸ். அழகிரி கூறியுள்ளார். நான்கு ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு ஆர் எஸ் எஸ் ஒரு ராணுவத்தை தயார் செய்ய விரும்புகிறது என்றும் கே.எஸ். அழகிரி குற்றம் சாட்டியுள்ளார்.

அக்னிபாத் திட்டத்தை ரத்து செய்ய வலியுறுத்தி விருத்தாசலத்தில் நடைபெற்ற கண்டன ஆர்ப்பாட்டத்தில் காங்கிரஸ் கமிட்டி மாநில தலைவர் கே .எஸ் .அழகிரி பங்கேற்றார். ஆர்பாட்டத்தில் பேசிய அவர், இந்திய ராணுவம் வலிமையும் வீரமும் மிக்க மிகுந்த பயிற்சி பெற்ற வீரர்கள் கொண்ட ஒரு ராணுவம்.

ஆங்கிலேயர் ஆட்சி காலத்தில் இருந்து இந்திய ராணுவத்தினுடைய திறமை, அதன் படைப்பிரிவுகளினுடைய பலம் உலகமே அறிந்த ஒன்று. ஆனால் அந்த ராணுவத்திற்கு நான்கு ஆண்டுகள் மட்டும் ஆள் சேர்க்கின்ற இந்தத் திட்டத்தை பாரதிய ஜனதா கட்சி உருவாக்குகிறது.

The state leader of the Congress party K.S. Alagiri said.KS Alagiri has also said that after four years the RSS wants to prepare an army he has blamed.