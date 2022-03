ஏமாற்றமளிக்கும் பட்ஜெட்.. டீசல் விலை குறைப்பு , மாத ஒரு முறை மின் கட்டணம் என்னாச்சு.. ஓபிஎஸ் கேள்வி

Chennai

oi-Rajkumar R

சென்னை : திமுக அரசு தாக்கல் செய்துள்ளது ஏமாற்றம் அளிக்கும் நிதிநிலை அறிக்கை எனவும் திமுகவின் முக்கிய தேர்தல் வாக்குறுதிகளான பெட்ரோல் டீசல் விலை குறைப்பு, மாதம் ஒருமுறை மின் கட்டணம் செலுத்தும் முறை உள்ளிட்ட திட்டங்கள் நிதிநிலை அறிக்கையில் இடம்பெறவில்லை என எதிர்க்கட்சி துணைத் தலைவரும் அதிமுக ஒருங்கிணைப்பாளருமான ஓ பன்னீர்செல்வம் குற்றம் சாட்டியுள்ளார்.

இது தொடர்பாக அவர் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில், " மாண்புமிகு நிதி மற்றும் பேண்மைத் துறை அமைச்சர் அவர்களால் தமிழ்நாடு சட்டமன்றப் பேரவையில் இன்று தாக்கல் செய்யப்பட்ட 2022-2023 ஆம் ஆண்டிற்கான நிதிநிலை அறிக்கை எதோ ஒரு வணிக நிறுவனத்தின் ஆண்டு வரவு செலவு கணக்கு சமர்ப்பிக்கப்படுவது போல் 'உள்ளதே" தவிர..

தமிழ்நாட்டு மக்களின் நலன்களை காக்கும் அறிக்கையாக, மக்களுக்கு அளிக்கப்பட்ட வாக்குறுதிகளை நிறைவேற்றும் அறிக்கையாக, ஏழை எளிய மக்களின் எதிர்பார்ப்புகளை பூர்த்தி செய்யும் அறிக்கையாக இல்லை.

எல்லாம் அதிமுக அரசால் வந்தது.. இப்போ திமுக அரசு சுமந்து கொண்டு இருக்கிறது.. கே.எஸ்.அழகிரி நறுக்

Opposition Deputy Leader and AIADMK co-ordinator O Panneerselvam has accused the DMK government of submitting a "disappointing financial statement" which did not include the DMK's key election promises, such as a reduction in petrol and diesel prices and a monthly payment of electricity bills.