யாருக்கும் கைகட்டி நிற்க வேண்டிய அவசியம் அதிமுகவிற்கு இல்லை - அறிக்கையில் கொந்தளித்த ஓபிஎஸ்

Chennai

சென்னை : நீட் தேர்வுக்கு மூல காரணமாக இருந்ததை மூடிமறைக்க அதிமுக மீது திமுக வீண்பழி சுமத்துவதாகவும், யாருக்கும் கைகட்டி நிற்க வேண்டிய அவசியம் அதிமுகவிற்கு இல்லை என அதிமுக ஒருங்கிணைப்பாளரும் முன்னாள் முதல் அமைச்சருமான ஓ.பன்னீர்செல்வம் அறிக்கை வெளியிட்டுள்ளார்.

அதிமுக ஒருக்கிணைப்பாளர் ஓ.பன்னீர்செல்வம் இன்ரு வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையி,,"நீட் தேர்வு குறித்து அதிமுக மீதும் என் மீதும் குற்றம் சாட்டி அமைச்சர் துரைமுருகன் அவர்கள் அறிக்கைவிட்டு இருப்பதைப் பார்த்தால் எவ்வளவு பெரிய பொய் சொன்னாலும் திரும்பத் திரும்பச் சொல்வதன் மூலம் மக்கள் நாளடைவில் நம்பத் தொடங்கி விடுவார்கள் என்ற கோயபல்ஸ் தத்துவத்தின் அடிப்படையில் பேசுகிறாரோ என்ற எண்ணம்தான் மக்கள் மத்தியில் தோன்றுகிறது, திமுகவின் இந்த பொய் பிரச்சாரத்தை முறியடிக்க வேண்டிய கடமை அதிமுகவுக்கு உண்டு.

இந்திய மருத்துவ குழுவால் வெளியிடப்பட்ட அறிக்கை 27.12.20 அன்று மத்திய அரசிதழில் வெளியிடப்பட்டது அந்த அறிக்கையின் முதல் பத்தியிலேயே இளநிலை மருத்துவ படிப்பிற்கான ஒழுங்கு நெறிமுறைகள் மத்திய அரசின் ஒப்புதலோடு இந்திய மருத்துவ கழகம் வகுத்துள்ளது என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

English summary

AIADMK co-ordinator and former First Minister O. Panneerselvam has said that the DMK is blaming the AIADMK for covering up the root cause of the NEET.