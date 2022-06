அடடே திரைக்கதையில் எதிர்பாராத ட்விஸ்ட்! சசிகலா ஆதரவாளர்களுடன் ஓபிஎஸ் சந்திப்பு! கைகோர்க்கும் டிடிவி?

Chennai

oi-Rajkumar R

சென்னை : அதிமுகவை எடப்பாடி பழனிச்சாமி கைப்பற்றுவது 90% உறுதியாகியுள்ள நிலையில் திரைக்கதையில் ஏற்பட்ட திடீர் திருப்பம் போல சசிகலாவுடன் அதிமுக ஒருங்கிணைப்பாளர் ஓ.பன்னீர்செல்வம் இணைய இருப்பதாகவும், அவரது ஆதரவாளர்கள் ரகசிய சந்திப்பு ஒன்றை நடத்தியதாக தகவல் வெளியாகி உள்ளது.

ராணுவம் போல மிக கடும் கட்டுப்பாடுகளுடன் நடத்தி வந்த இயக்கமான அதிமுக மீது யார் கண் பட்டதோ தெரியவில்லை.

முதல்வராக இருந்த ஜெயலலிதா திடீர் உடல் நலக்குறைவு காரணமாக மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்ட நிலையில் எதிரானவர்கள் எடுத்து கட்சிக்குள் ஏற்பட்ட குழப்பங்கள் தொடர்ந்து நீடித்து வருகிறது.

எடப்பாடி பேரை சொன்னது ஒரே ஒருத்தர்தான்.. ஓப்பனாக போட்டு உடைத்த ஓ.பன்னீர்செல்வம்.. யார் அவர்?

English summary

It has been reported that AIADMK co-ordinator O. Panneerselvam has an internet connection with Sasikala and his supporters have held a secret meeting, as a sudden twist in the screenplay as AIADMK's Edappadi Palanichamy's capture is 90% certain.