Exclusive: சி.வி.சண்முகம் இப்படித்தான் ‘சீட்’ வாங்கினார்! இனி தான் கச்சேரியே! போட்டுடைத்த புகழேந்தி!

சென்னை : அதிமுக மாநிலங்களவை வேட்பாளர்களாக சிவி சண்முகம், தர்மர் ஆகியோர் அறிவிக்கப்பட்டுள்ள நிலையில், இந்த விவகாரத்தில் எடப்பாடி பழனிசாமி தோல்வியடைந்துள்ளதாகவும், இதனால் மூத்த நிர்வாகிகள் கடும் அதிருப்தியில் உள்ளதால் இனிமேல் அதிமுகவில் நிர்வாகிகளுக்கிடையே மோதல் ஏற்படும் சூழல் உள்ளதாக அதிமுகவில் இருந்து நீக்கப்பட்ட புகழேந்தி கூறியுள்ளார்.

ராஜ்ய சபா உறுப்பினர் தேர்தலுக்காக பலத்த எதிர்பார்ப்புகள் குழப்பங்கள் , போட்டிகளுக்குப் பிறகு அதிமுக சார்பில் இரு வேட்பாளர்கள் அறிவிக்க்ப்பட்டுள்ளனர்.

அதிமுக ஆட்சி மன்றக் குழு பரிசீலனை செய்து எடுத்த முடிவின்படி அதிமுக சார்பில் அதிகாரப்பூர்வமாக முன்னாள் அமைச்சர் சி.வி சண்முகம், முதுகுளத்தூர் ஒன்றிய செயலாளர் தர்மர் ஆகியோர் போட்டியிடுவதாக அறிவிக்கப்படுகிறது என அக்கட்சி சார்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

With the announcement of CV Shanmugam and Dharmar as AIADMK rajya sabha candidates, Edappadi Palanisamy has failed in this regard, said Pugazhendi, who was removed from the AIADMK.