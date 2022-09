சீக்கிரம் முடிச்சு விடுங்க! இன்று இரவே டெல்லிக்கு பறக்கும் எடப்பாடி! மோடி, அமித் ஷாவுடன் மீட்டிங்

Chennai

oi-Rajkumar R

சென்னை : அதிமுக இடைக்கால பொதுச்செயலாளரும் எதிர்கட்சித் தலைவருமான எடப்பாடி பழனிசாமி இன்று இரவு டெல்லி பயணம் மேற்கொள்ள இருப்பதாகவும், பிரதமர், உள்துறை அமைச்சர் மற்றும் கட்சி விவகாரம் தொடர்பாக தேர்தல் ஆணையத்திற்கு செல்ல உள்ளதாகவும் தகவல் வெளியாகியிருக்கிறது.

ஒற்றைத் தலைமை கோரிக்கை தொடர்பாக எடப்பாடி பழனிச்சாமி ஓ.பன்னீர்செல்வத்திற்குள் எழுந்த மோதல், அதிரடி பேட்டிகள், அறிக்கைகள், பேச்சுவார்த்தைகள், காவல்துறை, நீதிமன்ற வாதங்கள் உள்ளிட்ட பல்வேறு நடவடிக்கைகளுக்குப் பிறகு பொதுக்குழு கூட்டத்தில் விஸ்வரூபம் எடுத்தது.

கடந்த ஜூன் 23ஆம் தேதி அதிமுக பொதுக்குழு கூட்டமே கலவர காடாக காட்சியளித்த நிலையில், கவிழ்ந்த தலையோடு பொதுக் குழுவில் இருந்து வெளியேறினார் ஓபிஎஸ்.

English summary

AIADMK Interim General Secretary and Leader of the Opposition Edappadi Palaniswami is expected to visit Delhi tonight and will meet the Prime Minister, Home Minister and the Election Commissioner regarding party matters.