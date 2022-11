தர்மயுத்தமா.. அது கர்ம யுத்தம்! ‘அதை’ செய்திருந்தால் ஜெயலலிதா பிழைத்திருப்பார்! ஜெயக்குமார் பளீர்!

Chennai

சென்னை : ஓபிஎஸ் முதல்வராக இருந்த நிலையில், அதிகாரத்தில் சசிகலா இருந்த நிலையில் வெளிநாட்டுக்கு அழைத்து சென்று மருத்துவ வசதி செய்திருந்தால் ஜெயலலிதா உயிர் பிழைத்திருப்பார் எனவும், அதை தான் ஆறுமுகசாமி ஆணையமும் கூறியுள்ளது எனவும் அதிமுக முன்னாள் அமைச்சர் ஜெயகுமார் தெரிவித்துள்ளார்.

திருவள்ளூர் மாவட்டம் கும்மிடிப்பூண்டி அடுத்த பாதிரி வேட்டில் நடைபெற்ற நிகழ்ச்சி ஒன்றில்‌ அதிமுக முன்னாள் அமைச்சர் ஜெயக்குமார் கலந்து கொண்டார். அப்போது ஓபிஎஸ் மற்றும் அவரது ஆதரவாளர்களை கடுமையாக விமர்சித்தார்.

செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர் , 'சசிகலாவை எதிர்த்து தர்மயுத்தம் நடத்திய ஓபிஎஸ் அவரிடமே சரணடைந்துள்ளார். ஓபிஎஸ் நடத்துவது தர்ம யுத்தம் 2.0 அல்ல, கர்ம யுத்தம்.

