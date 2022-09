’எண்ட் கேம்’ ஆட்டத்தை ஆரம்பித்த எடப்பாடி! அவசரமாக தூது விட்ட ஓபிஎஸ்! சிக்னல் கொடுப்பாரா சின்னம்மா?

Chennai

oi-Rajkumar R

சென்னை : அதிமுகவில் தற்போதைக்கு எடப்பாடி பழனிச்சாமி நிரந்தர பொது செயலாளர் தேர்ந்தெடுக்கப்படுவதற்கு தற்காலிக தடை பெற்றுள்ள ஓ பன்னீர்செல்வம் அடுத்ததாக சசிகலாவை சந்திக்க தீவிரம் காட்டி வருவதாகவும் ஆனால் அது குறித்த சிக்னல் கிடைக்கவில்லை என்கின்றனர் ஓபிஎஸ் தரப்பு நிர்வாகிகள்.

பொதுக்குழு நீதிமன்ற வழக்கு, சசிகலாவின் புரட்சி பயணம் உள்ளிட்ட பல்வேறு காரணங்களால் ஓ.பன்னீர்செல்வம் சசிகலா சந்திப்பு நிகழ்சியானது தாமதமாகிக் கொண்டே போன நிலையில் தற்போது விரைவில் அவர்கள் சந்திப்பது உறுதியாகி இருக்கிறது என பல நாட்களாக சொல்லிக் கொண்டு தான் இருக்கிறார்கள்.

ஆனால், இவ்வளவு விவகாரங்கள் நடைபெற்று வரும் நிலையில் அது எப்போது நடக்குமென்பது குறித்து உறுதியான அறிவிப்புகளோ, ஏற்பாடுகளோ நடைபெறவில்லை என ஓபிஎஸ் தரப்பு நிர்வாகிகளே புலம்பி வருகிறார்களாம்.

OPS executives say that O Panneerselvam, who has received a temporary ban on the election of Edappadi Palaniswami as the permanent general secretary of the AIADMK, is trying to meet Sasikala next, but there is no signal to that effect.