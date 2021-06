ஒரே கல்லில் 3 மாங்காய் அடித்த அ.தி.மு.க.. மூன்று முக்கிய சர்ச்சைகளுக்கு எண்ட் கார்டு..அடுத்தது என்ன?

Chennai

oi-Rayar A

சென்னை: கடந்த ஒரு மாதத்திற்கும் மேலாகவே பல்வேறு பிரச்சினைகளில் சிக்கி தவித்த அதிமுக கிட்டத்தட்ட அனைத்து சர்ச்சைக்கும் முற்றுப்புள்ளி வைத்து விட்டது. நேற்று நடந்த எம்.எல்.ஏ.க்கள் கூட்டம் அதிமுகவை பொறுத்தவரை மிகவும் சுபமாக அமைந்தது.

'அ.தி.மு.க.வும், சர்ச்சையும்'.. இந்த வார்த்தை முன்னாள் முதல்வர் ஜெயலலிதா மறைவுக்கு பிறகே அதிமுகவை துரத்திக்,கொண்டு வருகிறது. நடந்து முடிந்த சட்டசபை தேர்தலுக்கு முன்பாக இந்த சர்ச்சை பூதாகரமாக வெடித்தது.

முதல் பிரச்சினையை பெங்களூரு ஜெயிலில் இருந்து விடுதலையான சசிகலா கிளப்பினார். பெங்களுருவில் இருந்து சென்னை வந்த அவர் காட்டிய ஆட்டம், எடப்பாடி பழனிசாமியை அதிர வைத்தது. தொடர்ந்து பீதியை கிளம்புவார் என எதிர்பார்க்கப்பட்ட நிலையில் அரசியலில் இருந்து ஒதுங்குவதாக சசிகலா அறிவித்தார்.

