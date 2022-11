உயர் ஜாதி ஏழைகளுக்கு 10% இடஒதுக்கீடு.. நவ.12-ல் அனைத்து கட்சி கூட்டம்.. முதல்வர் ஸ்டாலின் அதிரடி!

Chennai

oi-Vishnupriya R

சென்னை: உயர் ஜாதி ஏழைகளுக்கு 10 சதவீத இடஒதுக்கீடு செல்லும் என உச்சநீதிமன்றம் தீர்ப்பளித்துள்ள நிலையில் அடுத்த கட்ட நடவடிக்கை குறித்து ஆலோசனை நடத்த நவம்பர் 12 ஆம் தேதி அனைத்து கட்சி கூட்டத்திற்கு தமிழக அரசு அழைப்பு விடுத்துள்ளது. இந்த கூட்டமானது அன்று காலை 10.30 மணிக்கு தலைமைச் செயலகத்தில் உள்ள நாமக்கல் கவிஞர் மாளிகையில் நடைபெறுகிறது.

மத்திய அரசு மற்றும் பல மாநிலங்களின் கல்வி மற்றும் வேலைவாய்ப்பில் உயர்வகுப்பு ஏழைகளுக்கு 10% இட ஒதுக்கீடு வழங்கி இந்திய அரசியலமைப்பு சட்டத்தில் 103 ஆவது திருத்தம் செய்யப்பட்டது.

இதை எதிர்த்து திமுக சார்பில் வழக்கு தொடர்ந்தது. இந்த வழக்கில் நேற்று உச்சநீதிமன்றம் தீர்ப்பளித்தது. மொத்தம் 5 நீதிபதிகள் கொண்ட அமர்வு தீர்ப்பை வாசித்தது. அதில் 3 நீதிபதிகள் 10 சதவீத இடஒதுக்கீடு செல்லும் என்றும் தலைமை நீதிபதி உள்பட இரு நீதிபதிகள் 10 சதவீத இடஒதுக்கீடு முறை செல்லாது என்றும் தீர்ப்பளித்துள்ளனர்.

English summary

All party meeting will be convened on Nov 12 to discuss about EWS. This decision was taken after discussion of CM Stalin with senior advocates.