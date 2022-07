டிடிஎஃப் வாசனுக்கு டஃப் கொடுக்கும் அமலா ஷாஜி! 2K KIDS ட்ரீம் கேர்ளாம்! உண்மையில் 90s கிட்ஸ் பாவம்யா!

Chennai

oi-Rajkumar R

சென்னை : டிடிஎஃப் வாசனுக்கு வந்த கூட்டத்தை பார்த்து சமூக வலைதளங்களில் விவாதங்களும் பாராட்டுகளும் கண்டனங்களும் எழுந்து வரும் நிலையில் இது என்ன பிரமாதம் எங்கள் இன்ஸ்டா ரீல்ஸ் குயின் அமலா ஷாஜி தெரியுமா? என களத்தில் இறங்கி அடித்துப் பேசி வருகின்றனர் 2 கே கிட்ஸ்கள்.

கடந்த இரண்டு நாட்களாக சமூக வலைதளங்களை ஆக்கிரமித்துள்ளது டிடிஎஃப் வாசன் குறித்த விவாதங்கள். கோவையில் சாதாரண ஒரு குடும்பத்தில் பிறந்த அவர் யூடியூபில் பிரபலமாக தொடங்கிய நிலையில் தற்போது சுமார் 26 லட்சம் பேர் அவரைப் பின் தொடர்கின்றனர்.

சென்னை, கோவை ஏன் லடாக் வரை சென்றால் கூட ஆயிரக்கணக்கில் அவரை பார்க்கச் சூழும் ரசிகர்களும், பைக் சாகசங்களுக்காக அவரை பின்தொடரும் 2கே கிட்ஸ்கள் என பலரது கதாநாயகனாகவே இருக்கிறார் வாசன்.

எங்க இருந்துயா வர்றீங்க! நடிகர்களுக்கே டஃப் கொடுக்கும் கூட்டம்! யார் இந்த டிடிஎஃப் வாசன்! பின்னணி?

English summary

Do you know how wonderful our queen of insta reels, Amala Shaji, is when discussions, praises and condemnations are rising on social media after seeing the crowd at TTF Vasan? 2K kids are hitting the field and talking.