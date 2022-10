‛‛175 கோடி’’.. சர்ச்சைக்கு மத்தியில் சைலன்ட்டாக சாதித்த மகளிர் இலவச பேருந்து திட்டம்.. புதிய தகவல்

Chennai

சென்னை: தமிழ்நாட்டில் அமலில் உள்ள பெண்களுக்கான இலவச அரசு பேருந்து திட்டம் சர்ச்சைகளுக்கு மத்தியில் சாதனை படைத்துள்ளது. இதுதொடர்பான புதிய தகவல் வெளியாகி உள்ளது.

தமிழ்நாட்டில் திமுக கடந்த ஆண்டு ஆட்சியை பிடித்தது. முதல்வராக பொறுப்பேற்ற ஸ்டாலின் முதற்கட்டமாக மக்களுக்காக 5 முக்கிய உத்தரவுகளில் கையெழுத்திட்டார்.

இதில் ஒன்று தான் சாதாரண கட்டண பேருந்துகளில் மகளிர் இலவச பயணம் மேற்கொள்ளும் திட்டமாகும். இதுதொடர்பாக கடந்த ஆண்டு மே 7ல் அரசாணை வெளியிடப்பட்டது.

The free government bus scheme for women in Tamil Nadu has set a record amid controversy. New information has been released in this regard.