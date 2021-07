தினகரன் எடுத்த திடீர் முடிவு... சசிகலாதான் காரணமா? செம்ம அப்செட்டில் தொண்டர்கள் ?

Chennai

oi-Velmurugan P

சென்னை : 9 மாவட்ட உள்ளாட்சி தேர்தலுடன் நகராட்சி தேர்தலும் நடத்தினால் பங்கேற்கலாம்.. இல்லாவிட்டால் புறக்கணிக்கலாம் என்ற மனநிலையில் அமமுக பொதுச்செயலாளர் டிடிவி தினகரன் இருப்பதாக கூறப்படுகிறது. ஆனால் நிர்வாகிகளோ தேர்தல் செலவுக்கு பணம் கொடுத்தால் தான் பங்கேற்பது என்ற மனநிலையில் இருக்கிறார்களாம்.

அதிமுகவில் இருந்து பிரிந்த அமமுக அடுத்த என்ன செய்ய போகிறது என்பது தெரியவில்லை. சசிகலாவின் விஸ்வருபத்திற்காக டிடிவி தினகரன் காத்துக்கொண்டிருப்பதாக தெரிகிறது.

சசிகலாவின் ஆடியோ அரசியலால் ஆடிப்போய் இருக்கும் அதிமுக பெருந்தலைகள, அடுத்த என்ன செய்யலாம் என்று தீவிரமாக யோசித்ததுடன் டெல்லி சென்று முறையிட்டதாக சொல்லப்படுகிறது.

English summary

ammk general secretary TTV Dhinakaran is in the mood to participate in the 9th district local body elections as well as the municipal elections.