அணில் ஓடிச்சி.. செந்தில் பாலாஜியும்-செல்லூர் ராஜூவும் ஒன்று தான்.. திமுகவை தாக்கிய சிஆர் சரஸ்வதி

சென்னை: ‛‛தமிழ்நாட்டில் மின்கட்டணம் ஷாக் அடிக்கிறது. அணில் ஓடிச்சி.. மின்கம்பத்தில் தாவிச்சு என கூறும் செந்தில் பாலாஜியும், செல்லூர் ராஜூவும் ஒன்று தான்'' என திமுகவின் மக்கள் விரோத போக்கை கண்டித்து சென்னையில் நடந்த ஆர்ப்பாட்டத்தில் அமமுகவின் செய்தி தொடர்பாளரும், நடிகையுமான சிஆர் சரஸ்வதி விளாசினார்.

தமிழகத்தில் சொத்துவரி, மின்கட்டண உயர்வுக்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து இன்று தமிழகம் முழுவதும் அம்மா மக்கள் முன்னேற்ற கழகத்தின் சார்பில் ஆர்ப்பாட்டங்கள் நடந்தன.

சென்னை மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகத்தில் அமமுகவினர் ஆர்ப்பாட்டம் நடத்தினர். இதற்கு அமமுக கட்சியின் பொதுச்செயலாளர் டிடிவி தினகரன் தலைமை தாங்கினார். இந்த ஆர்ப்பாட்டத்தில் நடிகையும், அமமுகவின் செய்தி தொடர்பாளருமான சிஆர் சரஸ்வதி பேசியதாவது:

