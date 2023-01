போச்சே.. 6 தமிழக மாணவர்களின் மருத்துவ வாய்ப்பு பறிப்பு! மத்திய அரசை டார்கெட் செய்யும் அன்புமணி

Chennai

oi-Noorul Ahamed Jahaber Ali

சென்னை: தமிழ்நாடு அரசு மருத்துவக் கல்லூரிகளில் இருந்து அகில இந்திய ஒதுக்கீட்டுக்கு வழங்கப்பட்ட 6 மருத்துவ இடங்கள் நிரப்பப்படாமல் வீணடிக்கப்பட்டு இருப்பதாக குற்றம்சாட்டி இருக்கும் பாமக தலைவர் அன்புமணி ராமதாஸ், அகில இந்திய ஒதுக்கீட்டை மத்திய அரசு ரத்து செய்ய வலியுறுத்தி மத்திய அரசுக்கு தமிழக அரசு கடிதம் எழுத வேண்டும் என கோரிக்கை விடுத்துள்ளார்.

இதுகுறித்து அவர் வெளியிட்டு உள்ள அறிக்கையில், "மருத்துவப் படிப்புக்கான மாணவர் சேர்க்கை நிறைவடைந்துள்ள நிலையில், தமிழ்நாடு அரசு மருத்துவக் கல்லூரிகளில் இருந்து அகில இந்திய ஒதுக்கீட்டுக்கு வழங்கப்பட்ட மாணவர் சேர்க்கை இடங்களில் 6 இடங்கள் நிரப்பப்படவில்லை.

தமிழகத்தில் மருத்துவப் படிப்பில் சேர ஆயிரக்கணக்கான மாணவர்கள் காத்துக்கிடக்கும் நிலையில், விலை மதிப்பற்ற மருத்துவ இடங்கள் வீணடிக்கப்பட்டிருப்பது வருத்தமளிக்கிறது.

English summary

PMK president Anbumani Ramadoss has alleged that 6 medical seats allotted to all India quota from Tamilnadu government medical colleges are being wasted without being filled.