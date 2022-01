'12 லட்சம் பேருக்கு ஒரு மாவட்டத்தை உருவாக்குங்க'.. தமிழக அரசிடம் கோரிக்கை வைக்கும் அன்புமணி ராமதாஸ்

Chennai

oi-Rayar A

சென்னை: தமிழ்நாட்டில் 12 லட்சம் பேருக்கு ஒரு மாவட்டம் என்ற அளவில் புதிய மாவட்டங்கள் உருவாக்கப்பட வேண்டும் என பா.ம.க. இளைஞரணித் தலைவர் டாக்டர் அன்புமணி ராமதாஸ் கோரிக்கை விடுத்துள்ளார். . இது தொடர்பாக அவர் வெளியிட்ட அறிக்கை:

இந்தியாவில் விடாமல் அதிகரிக்கும் கொரோனா.. 3 லட்சத்தை தாண்டி தினசரி கேஸ்கள்.. கேரளா, கர்நாடகா மோசம்

தமிழ்நாட்டில் திருவள்ளூர், திருவண்ணாமலை, கடலூர், சேலம், தஞ்சாவூர், திருச்சி, திண்டுக்கல், தூத்துக்குடி, கோவை உள்ளிட்ட மாவட்டங்களை பிரிக்க வேண்டும் என்று தொடர்ந்து கோரிக்கைகள் எழுப்பப்பட்டு வருகின்றன.

English summary

The PMK Youth leader Anbumani ramadoss has demanded the creation of new districts in Tamil Nadu at the rate of one per 12 lakh people. It is noteworthy that various demands are already being made to declare Sankarankoil, Kovilpatti, Ponneri and Edappadi as districts